Степаненко досталось от пассии Петросяна

Помощница артиста раскрыла характер его бывшей

Молодая дама сердца Евгения Петросяна не раз получала гневные комментарии в соцсети. Теперь же Татьяна Брухунова и вовсе устроила перебранку с фолловерами. Дошло и до того, что она нелицеприятно отовалась о Елене Степаненко.

"Учиться у Елены Степаненко можно только злости и неконтролируемой агрессии! Это не для меня",

– резко ответила помощница юмориста на совет поучиться у его бывшей жены мудрости, цитирует "Газета.ру".

Татьяна редко оставляет без внимания негативные комментарии в свой адрес и парирует обидчикам. Подписчики ее не жалели:

"А вы разве не понимаете, что вас читают только потому, что вы любовница Петросяна? Петросян – знаменитость, а вы сама по себе ничего из себя не представляете. Так что зря вы зазвездились, повода нет", "Я зашла к вам на страницу, например, потому что в ленте многие журналисты поливают вас грязью. Любопытство! Вы очень нетипичная продажная мадам. Обычно продажные мадам выглядят хоть сколько-нибудь привлекательно".

Пользователи Сети также сообщили, что заходят на страницу молодки из праздного любопытства. И добавили, что ее внешность оставляет желать лучшего. Обиженая молодка тут же заявила, что никого не касается, как она выглядит.

Спор не останавливался до тех пор, пока Брухунова не закрыла комментарии, потребовав, чтобы недруги выдохнули и занялись собой, отмечает StarHit.

До этого Брухунова уже жаловалась на критику подписчиков и СМИ. За последнее время на ее странице появилось немало осуждающих записей и едких высказываний. Ее ругали и даже подбирали оскорбительные прозвища.

Отреагировали фолловеры и на снимок, опубликованный Татьяной накануне. А онапредупредила, что добавит в черный список грубиянов и хамов.

Ранее помощница Петросяна угрожала призвать к ответственности по закону тех, кто вмешивается в ее личную жизнь. Для этого она может написать заявление куда следует.