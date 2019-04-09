Петросяна подменили после развода

Известный юморист помолодел и стал большим модником

После того как Евгений Петросян стал холостым, его прямо не узнать. Он теперь почти всегда слегка небрит, что придает облику брутальности, сменил классические костюмы на повседневную одежду. Еще и свободно выходит в свет с молодой помощницей, которую многие называют его любовницей.

На днях артист побывал на ледовом шоу Ильи Авербуха. Увидев фото и сообщение о предстоящем зрелище ("Приехал на грандиозное ледовое шоу Ильи Авербуха"), поклонники сразу заметили, как стильно выглядит кумир.

На нем было классическое пальто с фиолетовыми носками и полосатой рубашкой. Мало того, 73-летний ведущий "Смехопанорамы", буквально сбросил годы и счастлив.

"Да! Помолодели лет так на 30!", "Ну очень стильно!", "Красавчик", "Носки круть", "Сам за рулем", "Штиблеты – класс! Носки – атас!", "А взгляд у Вас, Евгений Ваганович, горит, как у мальчишки, таким озорством", "Хорошеете, красавчик!", "Евгений Ваганыч, респект!", "Модник", "Радостный",



– написали ему восхищенные фанаты. Высказались и злопыхатели: "Старичок", "На свой возраст и выглядит". Но их было очень мало. В основном, Евгения Вагановича засыпали комплиментами.

Не пропустили подписчики и то, что "Танечка... тоже приехала". Однако юморист и его молодая пассия старались не привлекать к себе внимания. Они тихонько заняли свои места. А в Instagram оба поделилились впечатлениями от увиденного, передает сайт "Комсомольская правда".

"На льду перед зрителями предстают многократные чемпионы России, Европы, мира, чемпионы олимпийских игр, там нет не именитых. И все вместе они создают феерический букет, волшебно воздействующий на зрителя... Многие спектакли объединившие этих спортсменов, а теперь уже артистов, являются высокохудожественными произведениями... у зрителя возникают многослойные чувства: радость увиденного спектакля, гордость за наших спортсменов и понимание того, что продлилась их художественная жизнь в любимом деле. Браво!",

– сообщил Петросян и разместил небольшое видео с представления.

Пользователи соцсети умилились. "Евгений Ваганович! Спасибо Вам и Татьяне @bruhunova, что выложили на своей страничке видео с этого шоу", – поблагодарил один из них. Остальные согласились с мнением, что зрелище на самом деле было феерическим.

Артист и его помощница нередко посещают светские мероприятия вдвоем, но, как правило, не афишируют это – избегают появлений на красных дорожках и не фотогрфируются вместе. Даже делают вид, будто пришли по отдельности. Вот и общего снимка с ледового шоу Авербуха они в Сети не опубликовали.

Фанаты давно заметили, как в последнее время изменился знаменитый юморист. Недавно он порадовал их снимком, на котором показался настоящим франтом – в модном костюме, полосатой рубашке и пестром галстуке. Он позировал, сидя за столом и держа в поднятой руке стакан, наполненный янтарным напитком. Да и на других кадрах артист великолепен.

Да и в целом новый вид пожилого юмориста каждый раз производит настоящий фурор в Сети. Он без устали поражает воображение поклонников и моложавостью, и бьющей фонтаном энергией, и внешностью, прямо наслаждается жизнью.

С недавних пор Евгений Ваганович выглядит "с иголочки". Судачат, что над таким имиджем поработала его новая муза. Холостое положение и роман с помощницей наложили свой благотворный отпечаток, часто предполагают фанаты, а кто-то из них и вовсе уверен, что так и есть.

Между тем и бывшая жена не отстает от Евгения Петросяна. Елена Степаненко не только сильно похудела, она также похорошела и посвежела. А уж что действительно повлияло на это, поживем, может, и узнаем...