Мертвый Задорнов дал фору Петросяну

Россияне назвали лучшего юмориста страны

В День смеха стало известно, у кого из отечественных артистов разговорного жанра самые смешные шутки. Выяснилось, что это не кто иной, как Михаил Задорнов.

Знаменитого юмориста готовы всегда слушать 21% россиян любого возраста. А из 45 – 59-летних, согласно опросу ВЦИОМ, ему отдали предпочтение 28%.

Второе место респонденты отдали Евгению Петросяну. За него как за хорошего юмориста проголосовали 20% среди всех опрошенных и 28% среди 60-летних. Это подтверждают и комментарии в соцсети под новыми фото юмориста.

Замыкает тройку лидеров Михаил Жванецкий. Его шутки нравятся 9% россиян в целом и 14% старше 60 лет.

Молодым телезрителям в возрасте от 18 до 24 лет по вкусу юмор Павла Воли и Гарика "Бульдога" Харламова. За первого высказались 20% опрошенных, за второго – 14%.

А вот Максима Галкина, Владимира Винокура и Ефима Шифрина назвали любимыми юмористами немногие. Только по 5% сограждан считают их номера смешными.

Больше половины жителей нашей страны – почти 60% – постоянно смотрят юмористические ТВ-программы. Каждый третий россиянин только для этого включает телевизор.

Несколько раз в месяц такие передачи, как показал опрос, выбирают 22% респондентов. А 6% уделяют внимание таким передачам лишь несколько раз в год. И почти 40% совсем не интересуются юмористическими телепередачами. Также стало известно, что самыми преданными поклонниками юмора на ТВ являются россияне в возрасте от 60 лет, отмечает телеканал "360".

Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 г. в 69 лет. Он долго боролся со страшной болезнью – раком мозга, – но безуспешно. Ранее сообщалось, что артист не сразу принял меры, чтобы победить недуг, – думал, что вылечится, так как вел здоровый образ жизни, поэтому к врачам, к сожалению, обратился поздно.

Однако поклонники и любители юмора не забыли сатирика. Его номера, показанные по телевидению в записи, по-прежнему привлекают зрителей, что доказывает и данный опрос. А некоторые пользователи Сети, после того как Петросян вспомнил о Задорнове, подумали, что Михаил Николаевич мог знать о "романах" коллеги по сцене.