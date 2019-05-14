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Довели: Петросян слег

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
В Сети обеспокоены здоровьем артиста

Евгений Петросян опубликовал свежее фото в Instagram. Поклонники, увидев его, испугались не на шутку.

В кадре знаменитый юморист показан лежащим в кресле, напоминающем капсулу сна или массажное приспособление. Не успокоила волнующихся фанатов и подпись.

"Нет, это я не спрятался!" – сообщил артист под снимком. Все дало повод думать, что знаменитости пришлось обратиться за помощью к специалистам.

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

"Евгений Ваганович, а Вы-то где?", "А что за процедура такая?" – заволновались почитатели его таланта.

Кто-то предположил, что это "релаксация", другой заявил, что "как человек, страдающий шейным остеохондрозом, одобряет подобные устройства", еще один посоветовал: "Надо снять обувь и массировать ноги". 

Между тем по Сети продолжают распространяться слухи о якобы расставании Евгения Вагановича с молодой любовницей. Неравные отношения не выдержали испытания временем, судачат подписчики.

Вот и майские праздники Петросян отметил не с помощницей. Он побывал в Сочи, откуда поделился впечатлениями, а помощница, хотя и отмечалась под его публикациями, находилась в Туле, возможно, навещала родных. Артист вообще уже долго не поддерживает с нею связи, рассказали близкие, пишет VistaNews.

Наверное, стресс и некоторые проблемы в личной жизни нелегко даются юмористу в его далеко не юном возрасте, вот Петросян и восстанавливается с помощью спецаппаратов, отметили некоторые фанаты.

Остальные все же решили, что все дело в любви артиста к шуткам. И подхватили их, восхищаясь кумиром:

"Евгений Ваганович, ценю Ваш юмор! Вы классный!", "Самый лучший человек в мире", "Полеты... во сне и наяву", "Балдеж", "Здорово", "Просто затаился", "На Луну собрались? Хороший аппарат", "Какой же Вы милый и хороший!"

Сам Петросян не комментировал высказанные подписчиками мысли о его будто бы неважном самочувствии. Однако раньше он нередко интриговал их, то показавшись в молодежной одежде, то покрасовавшись в образе настоящего модника, то отметив праздник с гвоздикой и стаканом.

Фоторепортаж
Петросян стал холостым
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Полина ДОРОЖКИНА
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