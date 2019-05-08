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"Грубовато": жесткий Петросян шокировал фанатов

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Образ доброго юмориста поблек

Евгений Петросян снова оказался в центре внимания, на этот раз пользователи Интернета обсуждают его изменившееся отношение к поклонникам. Они, привыкшие к позитивному и добродушному комику, заметили грубость со стороны артиста.

Как пишет VistaNews, многие пользователи социальных сетей заметили вызывающее и хамоватое отношение к поклонникам, возможно, что у Евгения Вагановича появилась звездная болезнь.

Перемены в характере юмориста иллюстрирует его общение с фанатами на личной странице в Instagram. Один из пользователей обратился к кумиру с небольшой просьбой.

"Евгений, прокомментируйте, пожалуйста, мою публикацию, мне будет очень приятно)",

– написал мальчик.

Тон сообщения знаменитости не понравился, он не только не стал оставлять комментарии, но и публично начал стыдить ребенка.

"Малыш! Для начала научись обращаться вежливо к старшим",

– ответил Петросян.

Пользователи сразу же развернули активную дискуссию: кто-то считает, что мальчику действительно нужно вести себя вежливее, кто-то, наоборот, посчитал ответ юмориста грубым.

"По имени и отчеству нужно обращаться к старшим", "Как-то грубовато, и я не про мальчика...", "Молодежь рулит!"

– комментируют подписчики.

Ранее "Утро" показывало помолодевшего Евгения Петросяна на роскошном автомобиле. 

Дарья ПЕТРОВА
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