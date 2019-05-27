"В малине": Петросяна застукали в обнимку с девицами

Юморист снялся в обществе молодок в вышиванках

Хотя в скандальной истории о разделе имущества с бывшей женой точка еще не поставлена, холостой Евгений Петросян находится в хорошем настроении и делится им с поклонниками. В новом кадре, опубликованном в Instagram, артист позирует с двумя девушками.

Все они улыбаются. Юморист и одна из красоток, одетых в вышиванки, делают это широко, другая – сдержанно. Но, похоже, каждый из троицы доволен обществом остальных.

"Петербургские актрисы Елена Мартыненко и Юлия Шубарева", – представил Евгений Ваганович незнакомок. И дал понять, что публику ждет "#скоровэфире".

Фанаты не прошли мимо. Однако колкостей не писали, напротив, адресовали Петросяну добрые слова, и не только ему:

"В "малине", Евгений Ваганович", "Такое обрамление вам к лицу", "Евгений хорошо смотритесь, радости и света", "Божий сын", "Класс", "Украиночки", "Хорошие артистки".

Между тем поводов для радости у артиста не так много. Недавно стало известно, что ему может дорого обойтись благородство в отношении к бывшей жене. Елена Степаненко, проживающая в его квартире, не платит за коммуналку, и долги валятся на него.

Ранее вид кумира публики расстроил его поклонников. Они заподозрили, что из-за проблем юморист серьезно заболел. До этого Петросян неприятно удивил подписчиков соцсети жестким высказыванием.

В последнее время фанаты чаще восхищались видом Евгения Вагановича. Они отмечали, как артист похорошел и выглядит как жених.