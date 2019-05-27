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"В малине": Петросяна застукали в обнимку с девицами

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Юморист снялся в обществе молодок в вышиванках

Хотя в скандальной истории о разделе имущества с бывшей женой точка еще не поставлена, холостой Евгений Петросян находится в хорошем настроении и делится им с поклонниками. В новом кадре, опубликованном в Instagram, артист позирует с двумя девушками. 

Все они улыбаются. Юморист и одна из красоток, одетых в вышиванки, делают это широко, другая – сдержанно. Но, похоже, каждый из троицы доволен обществом остальных. 

"Петербургские актрисы Елена Мартыненко и Юлия Шубарева", – представил Евгений Ваганович незнакомок. И дал понять, что публику ждет "#скоровэфире".  

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Фанаты не прошли мимо. Однако колкостей не писали, напротив, адресовали Петросяну добрые слова, и не только ему:

"В "малине", Евгений Ваганович", "Такое обрамление вам к лицу", "Евгений хорошо смотритесь, радости и света", "Божий сын", "Класс", "Украиночки", "Хорошие артистки".

Между тем поводов для радости у артиста не так много. Недавно стало известно, что ему может дорого обойтись благородство в отношении к бывшей жене. Елена Степаненко, проживающая в его квартире, не платит за коммуналку, и долги валятся на него. 

Ранее вид кумира публики расстроил его поклонников. Они заподозрили, что из-за проблем юморист серьезно заболел. До этого Петросян неприятно удивил подписчиков соцсети жестким высказыванием

В последнее время фанаты чаще восхищались видом Евгения Вагановича. Они отмечали, как артист похорошел и выглядит как жених. 

Фоторепортаж
Петросяна подменили после развода
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Полина ДОРОЖКИНА
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