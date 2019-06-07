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"Хорошо смотритесь": Петросян засветился с незнакомкой на курорте

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитый артист проводит время без возлюбленной

Евгений Петросян отправился на отдых в ОАЭ. На одном из кадров он позирует с молодой девушкой, которую называет Ольгой. Судя по выражению лица, юморист рад проводить время в компании симпатичной брюнетки, тем более, что новой пассии рядом со звездой замечено не было.

"Вам бы Татьяну!!!", "Хорошо смотритесь", "Кто же интересно вас фотает, если Татьяна в другом месте отдыхает", "А где прекрасная Татьяна?", "Из соседнего балкона выглядывает ваша жена и молвит вам: " Ах вот ты где! Я его по всему дому ищу, а он тут!",

– прокомментировали пользователи.

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

К путешествию Евгений Петросян подготовился основательно: взял с собой красные брюки, рубашки и подтяжки – даже на пляже артисту удается выглядеть на все 100 процентов. Яркие наряды юмориста не остались без внимания поклонников. Они всячески расхваливают звезду за молодой вид и желают ему оставаться таким же привлекательным.

"Очень интересный мужчина и потрясающий артист!", "Красавец", "Шикарно выглядите!", "Всегда молодой", "Какой супер мужчина…как подобраны вещи красиво", "Прекрасно выглядите", "Штаны уж больно хороши!", "Вы супер! Здоровья и долгих лет жизни",

– написали подписчики.

Это не первый раз, когда Евгения Петросяна застают в компании неизвестных красоток. Ранее он наслаждался обществом двух молодых артисток. Таким позитивным артист бывает не всегда, например, на просьбу одного из поклонников он ответил очень жестко. 

Дарья ПЕТРОВА
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