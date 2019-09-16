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Петросян пощупал голых красоток в парке

Петросян пощупал голых красоток в парке
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Артист весело отметил день рождения

В понедельник, 16 сентября, Евгению Петросяну исполнилось 74 года. Именинник поделился в соцсети забавной фотосессией из Парижа, сделанной в центральном парке. На двух кадрах он показан с голыми девушками, причем в тесной близости с ними. Только те были не настоящие.

"Здесь, в знаменитом саду Тюильри, красиво и торжественно! И, как обычно, в таких садах установлены скульптуры – как старинные, так и новые. Некоторые из них навевают философские размышления!", – сообщил юморист под фото, добавив, что встретился там с другом и оба "были чрезвычайно рады".

На первом кадре он, сложив руки, опирается на колено изваянию обнаженной задумчивой красотки. А на втором позирует, взяв за руку одну из трех голых девушек в скульптурной композиции.

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Подписчиков это не оставило равнодушными. Одним кое-что не понравилось, другие пришли в восторг и даже пошутили, вспомнив и бывшую жену Петросяна, но все дружно поделились впечатлениями и поздравили его:

"И обувь всегда пыльная...", "Красота– то какая!", "Страдания по Степаненко...", "Отлично выглядите", "Вы красавчик, в Вас столько энергии", "Вторая фотка просто огонь", "Ну вот, и эта девушка не смогла устоять!", "С днем рождения❗️❗️❗️ Желаю вам здоровья, новых творческих идей, любви публики, аплодисменов, много подарков... Добрых теплых эмоций, гастролей в новые города".  

Отозвался и друг, о встрече с которым рассказал Евгений Ваганович. "Неожиданная встреча... Но никто не поверит в такую внезапность... Спасибо за чудесный вечер", – поблагодарил не кто иной, как адвокат Сергей Жорин.

В ноябре 2018 г. Евгений Петросян развелся с супругой Еленой Степаненко. Однако разбирательства по поводу дележа совместно нажитого имущества все еще идут.

Тем временем артист все чаще дает повод для распространения слухов о романе с молодой помощницей. недавно некоторые решили, что в жизни юмориста скоро произойдут перемены – он снова женится и даже станет отцом. Ранее артист также показался с красотками. 

Фоторепортаж
Петросяна подменили после развода
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Полина ДОРОЖКИНА
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