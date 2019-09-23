Известный артист сообщил о невозможности взять свое из собственного дома

Евгений Петросян рассказал, что "лишен доступа" в квартиру, которая принадлежит ему. Бывшая жена, которая сейчас там живет, буквально "оккупировала" площадь, и ему не удалось вернуть рабочие документы, архив с видеозаписями программ, рукописи, компьютер с важными для него файлами, старинные книги и другое.

Из-за этого артист не может работать в полную силу. "Я лишен доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу", – рассказал он и назвал такое положение вещей незаконным, а также, отметив, что в библиотеке этого дома раньше снимал "Смехопанораму", а теперь это не получится сделать, заверил под кадрами, помещенными в Instagram, что программа будет выходить, его ничто не сломит и из строя не вытолкнет.

Фанаты из разных городов – Новосибирска, Одессы и других – всячески утешали и поддержали артиста:

"Все обязательно наладится, будет отлично!", "Не переживайте, кто Вам зло делает, тот получит сполна! Ваша библиотека как бриллианты, вернется к своему хозяину. Вы только не волнуйтесь", "Ваганыч браво!! Дорогу осилит идущий, так что вперед, дорогой!", "Все наладится", "Жаль очень, конечно, старых книг и рукописей что не с Вами. Но Вы не отчаиваетесь, и Вы сами, и театр, и шоу, и концерт – отличны",

Одна дама спросила, чем же Евгений Ваганович так сильно разозлил Елену Григорьевну,что она так отомстила ему. Другой подписчик возмутился: "Это Ваши личные проблемы, зачем всем это знать! Зачем из себя делать жертву?!" но таких отзывов было мало, в основном юмористу желали "вернуть все", что он имел, и не сдаваться, "судиться и отбивать свое", чтобы "снова поскорее оказаться в своем любимом кабинете и продолжать творить и заниматься своими любимыми книгами.

Петросян и Степаненко развелись в ноябре 2018 года. Однако нажитое в браке имущество две звезды юмористической сцены делят до сих пор.