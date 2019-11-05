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Петросян сцепился с поклонниками из-за Степаненко

Петросян сцепился с поклонниками из-за Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Юморист резко отреагировал на замечания о разводе

Петросян опубликовал в Instagram свежий кадр – с телеведущим и пародистом Александром Олешко. И поделился впечатлением от  выступления артиста. Однако некоторые подписчики упрекнули самого Евгения Вагановича в том, что он бросил жену.

"Встретились... в уютном ресторанчике. И я от души поздравил его с творческой победой", – сообщил юморист под снимком. А также отметил, что Саша " в сопровождении большого оркестра пел множество советских песен – красивых, трогательных, задушевных, мелодичных, окрашенных любовью и добротой", а "зрители подпевали, радовались, кричали: "Браво!". "Удивительная атмосфера царила в зале и передалась через голубой экран", – описал он. 

Мнения пользователей соцсети разошлись. У одной из дам завязалась неприятная беседа с юмористом. "Вы действительно замечательный артист, но то, что Вы оставили супругу одну на старости лет, Вас не красит!!!" – отметила женщина.

"Вы уверены, что оставил ее я? Разве не она подала на развод? Не делайте выводы, раз ничего не знаете!" – отреагировал артист. А позже добавил: "Комментировать жизнь посторонних Вам людей не самое достойное занятие. Если бы Вы относились ко мне с уважением, то не опустились бы до такого". В ответ на что последовало раскаяние. "Извините, пожалуйста, я не знала, с большим уважением я к Вам отношусь!!!!!!" – призналась дама.

Остальные поддержали и хвалили юмориста: "Правильно", "Зачем вообще лезть куда не следует и задавать глупые вопросы – не понятно",  "Вы просто чудо", "Прекрасный артист", "Веселый",  "Евгений Ваганович, Вы такой замечательный... несете теплоту, доброту, мир, искренность в этот мир, и рядом с вами люди становятся светлее". И благодарили его "за юмор и позитивный взгляд на жизнь".  

Ранее Евгений Петросян показал, как усиленно тренируется, что заставило поклонников волноваться, и рассказал о бесчинствах бывшей жены – Елены Степаненко. До этого фанаты решили, что в жизни любимца публики скоро произойдут серьезные перемены.

Фоторепортаж
Петросян стал холостым
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Полина ДОРОЖКИНА
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