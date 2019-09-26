Поклонники рыдают: врач раскрыл подробности состояния Петросяна

При знаменитом юмористе дежурит врач

Евгений Ваганович изо всех сил пытается бороться со старостью.

Видео с 74-летним Петросяном вызвало у пользователей бурную реакцию – некоторые поклонницы расплакались от избытка чувств. Всплеск эмоций вызвали усердные спортивные тренировки артиста. Он показал, как занимается в тренажерном зале – к делу Петросян подходит ответственно и делает этот под наблюдением врача.

"Старость меня дома не застанет!" – написал Евгений Ваганович под видео. Попал на кадры и медик, который рассказал подробности о его физическом состоянии.

Публика восхитилась энергичностью пожилого юмориста. На страницу в Instagram посыпались самые разнообразные комментарии – одни желали здоровья и долгих лет, другие советовали всерьез подумать о женитьбе и детях (орфография и пунктуация сохранены).

"Вам надо женится и родить детей,задумайтесь об этом", "Красавчик настоящий мужчина" "Евгений Ваганович, Вы огонь!!!! Просто слов нет!!!! Так держать, дорогой Вы наш!!!!" "Не знаю почему, но я расплакалась!крепкого здоровья и долгих лет жизни. Живите счастливо, и радуйте нас! Евгений Ваганович, я Вас очень люблю" "Живчик! Пора жениться на молодой",

– написали растроганные пользователи.