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Евгений Петросян встретился с Еленой Степаненко в квартире, на которую имеет такие же права, как и бывшая супруга. Артист сумел попасть в квартиру вместе со звездным адвокатом Сергеем Жориным, чтобы забрать свои личные вещи.
"Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в свою собственную квартиру, Которую оккупировала Степаненко",
– написал адвокат Петросяна в своем Twitter.
Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в свою собственную квартиру, Которую оккупировала Степаненко 😊💪🏻✊🏻 pic.twitter.com/4bRvgt6bTQ— Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) October 4, 2019
Тяжба бывших супругов длится уже долгое время. Степаненко и Петросян никак не могут поделить имущество. Процесс осложняет и то, что женщина не пускала юмориста в квартиру, а, значит, оценить вещи, которые в ней находятся, было невозможно.
По слухам, ситуация осложняется возможной беременностью молодой возлюбленной Евгения Петросяна. На сторону мачехи встала даже старшая дочь юмориста. Есть версия, что женщины боятся того, что все состояние придется делить и с новым ребенком.
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