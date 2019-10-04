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После слухов о беременности любовницы Петросяна застукали со Степаненко

После слухов о беременности любовницы Петросяна застукали со Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Юморист прорвался к бывшей

Евгений Петросян встретился с Еленой Степаненко в квартире, на которую имеет такие же права, как и бывшая супруга. Артист сумел попасть в квартиру вместе со звездным адвокатом Сергеем Жориным, чтобы забрать свои личные вещи.

"Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в свою собственную квартиру, Которую оккупировала Степаненко",

– написал адвокат Петросяна в своем Twitter.

Тяжба бывших супругов длится уже долгое время. Степаненко и Петросян никак не могут поделить имущество. Процесс осложняет и то, что женщина не пускала юмориста в квартиру, а, значит, оценить вещи, которые в ней находятся, было невозможно.

Скриншот instagram.com/advokatzhorin

По слухам, ситуация осложняется возможной беременностью молодой возлюбленной Евгения Петросяна. На сторону мачехи встала даже старшая дочь юмориста. Есть версия, что женщины боятся того, что все состояние придется делить и с новым ребенком.


Дарья ПЕТРОВА
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