Старшая дочь юмориста встала на сторону Степаненко

В сложный развод Евгений Петросяна и его супруги решила включиться старшая дочь артиста. Викторина, которая живет в Америке, встала на сторону мачехи – Елены Степаненко. Теперь Петросяну придется отбиваться не только от нападок бывшей супруги, но и от собственной дочери – считает бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева.

Звезда телепроекта предполагает, что на такое поведение Викторины Петросян могли повлиять слухи о беременности возлюбленной Петросяна.

"Возможно, этому способствовали упорные слухи о беременности новой избранницы ее любвеобильного отца. Ведь в случае появления у Евгения Вагановича и Татьяны Брухуновой ребенка, папины миллиарды Викторине придется делить с ним",

– высказалась Водонаева на сайте издания "7 дней".

Напомним, развод юмориста осложняется из-за дележки коллекции антиквариата, которая находится в их общей квартире, куда Петросян из-за бывшей жены попасть не может. Алена Водонаева считает, что Степаненко специально треплет нервы супругу, чтобы "разбавить его романтические будни судебными тяжбами".

После расставания с Еленой Степаненко жизнь Евгений Петросяна действительно забила ключом: он проводит время с молодой возлюбленной, отдыхает за границей и занимается спортом.