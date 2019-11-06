После визита Евгения Вагановича к экс-супруге всплыла правда об их отношениях

Не так давно стало известно о встрече Петросяна и Степаненко в их бывшем любовном гнездышке. Поклонники было обрадовались – неужели все начинает налаживаться? Однако адвокат юмориста развеял их надежды.

"Я бы так не сказал, просто ей приходится выполнять его законные требования. Он ждал-ждал, думал, что она остынет. И тогда мы предложили пустить его добровольно, либо он проник бы в свою квартиру самостоятельно. В итоге Евгений Ваганович пришел, забрал вещи, которые ему нужны для работы", – прокомментировал адвокат Сергей Жорин вопрос об отношениях бывших супругов и визите Петросяна в квартиру.



Как выяснилось, Елена не только не смягчилась, но и намерена забрать львиную долю имущества. Раздел совместно нажитого добра двух юмористов – в самом разгаре.



"Евгений Ваганович именно так (поделить имущество пополам) и хочет, а она хочет больше. По моим подсчетам, около 80%. При этом Степаненко ни разу не уточнила свой иск, поданный в общих чертах, ничего не конкретизировала". -

рассказал сайту "Комсомольская правда" адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Юрист пожаловался, что Елена Григорьевна постоянно меняют устные требования: сначала заявила, что ее супруг якобы выводил со счетов деньги, затем изменила позицию после того, как банковские выписки этого не подтвердили.

По словам Жорина, Степаненко хочет оставить себе все предметы искусства и большую часть недвижимости, отдав Петросяну только квартиру в Зачатьевском переулке за 369 млн рублей. В то же время сама артистка претендует на имущество, стоимость которого – почти 1,5 млрд рублей.

"Такое коварство в какой-то степени нормальная ситуация, но здесь она действует вопреки собственным интересам", –

резюмирует юрист.

Жорин с иронией добавил, что, похоже, Елена Григорьевна собирается жить вечно и рассчитывает взять Евгения Вагановича измором. При этом, по мнению адвоката, Петросян не обращает особого внимания на сложившуюся ситуацию – он просто "живет и радуется каждому дню". Степаненко, в свою очередь, пока не может воспользоваться никаким имуществом, кроме квартиры, в которой в данный момент проживает.