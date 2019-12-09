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"История Джигарханяна не научила": Петросян женился на молодой любовнице

"История Джигарханяна не научила": Петросян женился на молодой любовнице
Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
Юморист и его новая возлюбленная отметили первое семейное торжество

Пятой женой Евгения Петросяна стала его помощница Татьяна Брухунова. Они расписались в начале декабря, рассказал их знакомый.  

В минувшие выходные новоявленные супруги отметили это событие. Молодая жена испекла торт-сметанник "Нежность", пишет сайт "Комсомольская правда", и заявила, что счастлива: "Теперь уже не любовница юмориста, а его законная жена".

Также пятая супруга артиста показала свадебный букет – эффектные белые пионы на дамском столике. Похвалилась и колечком из платины с бриллиантами, отмечает телеграмм-канал "НеМалахов".

Сам же юморист, чтобы выбрать цветы невесте, постарался немало. В соцсети он показал, из какого количества выбрал нужное.

Полписчики соцсети по-разному восприняли событие. Одни возмутились, другие недоумевали:

"Старческий уморазум", "А сначала отрицали ведь связь", "История Джигарханяна ничему не научила, к сожалению", "Старый дурак, останется в старости один и нищий", "Ну и зря", "Седина в бороду, бес в ребро", "На чужом несчастье счастье не построить, аукнетс. молодухе и не раз".      

С прежней женой Еленой Степаненко Евгений Петросян развелся в ноябре 2018 г., причиной их размолвки считали роман юмориста с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Бывшие супрруги до сих пор делят совместно нажитое имущество, оценивающееся, по слухам, в 1,5 млрд рублей. После разведа юморист заметно изменился, много путешествует, и 74-й день рождения знаменитый артист встретил с возлюбленной в Париже, напоминает РИА ФАН.

Ранее заподозрили, что помощница юмориста беременна, говорили о скорой свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой и предсказывали серьезные перемены в жизни артиста..

Фоторепортаж
Петросян стал холостым
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Полина ДОРОЖКИНА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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