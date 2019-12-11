Юморист вышел в свет без новой супруги

Евгений Петросян, который, по словам одного из друзей, несколько дней назад женился на своей молодой помощнице, побывал в театре. Причем в компании не теперешней подруги жизни, а адвоката. Возможно, юморист решил оставить молодую супругу дома. Впечатлениями артист поделился в соцсети, упомянув и об изменениях в личной жизни, что озадачило поклонников.

Под фото с юристом и видео с места премьеры спектакля юморист отметил, что "СМИ издеваются и разбирают по косточкам его личную жизнь, понимая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают", что, по его мнению, является "позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой". А затем сообщил, как "в это постыдное для российских СМИ время побывал на настоящем театральном празднике".

Подписчики живо откликнулись на его слова, некоторые восприняли слова юмориста как заявление, попросили "не опускаться до сплетен, как всякая шушера", и напомнили судьбу другой знаменитости: "О да сегодня на Первом будут мыть Ваши косточки... достали эти передачки...", "Это не та тема, на которой стоит пиариться!", "Евгений Ваганович, не обращайте на СМИ внимания... Вы прекрасно выглядите!!!", "Через несколько минут во всех заголовках СМИ: "Петросян опроверг слухи о женитьбе", "Опыт Джигарханяна должен быть примером".

Такой же кадр на своей странице в Инстаграм поместил и защитник, который представляет интересы Евгения Петросяна в судах по разделу имущества, нажитого в прошлом браке – с Еленой Степаненко. И там пользователи не остались в стороне. "Петросян расцвел! Значит, жизнь налаживается!", "Женщин много не бывает", "Петросян еще огонь, если прислонить к теплой стенке", – прокомментировали они.



Ранее врач рассказал о здоровье Евгения Петросяна, а до этого поклонники заподозрили, что у артиста вот-вот будет новая семья, а он развлекался с молодками.