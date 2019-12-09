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"Скорейшей кончины": Петросяну пообещали смерть после свадьбы с любовницей

"Скорейшей кончины": Петросяну пообещали смерть после свадьбы с любовницей
Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники юмориста не верят в искренность его избранницы

Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Однако счастья молодым желают не все. Пользователи Инстаграм уверены, что через несколько лет жена похоронит юмориста, а все его деньги заберет себе. Проклятия и гневные письма, по признанию избранницы Петросяна, она получается в большом количестве.

Отвечать критикам негативом, как и комментировать известие о свадьбе, Брухунова не стала.

"Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины желаю крепкого здоровья и счастья!"

– ответила всем Татьяна Брухунова.

В комментариях нашлись и те, кто поддерживает пару юмориста и его помощницы. Более того, счастья молодоженам пожелала даже Елена Степаненко, – пишет Super.

"Молодец девка. Охмурила, лет через 5 похоронишь муженька и 3 лайма в кармане", "Такого поворота они уж точно не ожидали", "Будьте счастливы, вы это заслужили", "Вам все завидуют", "Вы серьёзно! Желают кончины? Совсем уже не в людей превращаются!" – поддержали Брухунову в комментариях.

Напомним, как рассказали знакомые пары, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились еще в начале декабря, несмотря на разницу в возрасте 44 года. 

Дарья ПЕТРОВА

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