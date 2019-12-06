Похудевшая наставница шоу "Голос" часто выставляет напоказ свое тело

Полина Гагарина – одна из самых популярных певиц в российском шоу-бизнесе. Певица привлекает поклонников не только своим сильным голосом, но и эффектной внешностью. За жизнью стройной блондинки с длинными ногами в Инстаграм наблюдают более 7 млн. человек.

Через социальные сети Гагарина не только общается с подписчиками, но и радует их горячими снимками. Певица и ведущая шоу "Голос" снимается в бикини, коротеньких платьях, а иногда и вовсе без одежды.

Раньше пикантных снимков у Гагариной было не так много. Но несколько лет назад знаменитость кардинально преобразилась: похудела на 40 кг, обрезала волосы и перекрасилась с яркую блондинку.

Преображение Полины Гагариной не осталось незамеченным. Армия поклонников ежедневно заваливают красавицу восторженными сообщениями.

"Сексуальная самочка", "Роскошные ноги", "Ты нереальная", "Изящная", "Так хорошо", "Бомба" "Ты лучшая", "Наряды огонь", "Красотка", "Тело мечта", - пишут комментаторы в Инстаграм Гагариной.

Среди многочисленных подписчиков девушки есть и критики. Они регулярно указывают Полине Гагариной на маленький размер бюста. Действительно, после похудения формы девушки уменьшились, но, похоже, красотка всем довольна. С ее новыми параметрам бюст смотрится органично. Однако, в Сети девушку продолжают унижать из-за форм.

"Грудь отсутствует", "Неудачный ракурс", "Как доска", "Ничего нет спереди", "Где грудь?" – пишут выпускнице "Фабрики звезд".

Секрет стройного тела Гагариной прост – она следит за питанием и регулярно занимается спортом. Кроме того, артистка успевает участвовать в телепередачах, ездит на гастроли, снимается в клипах и проводит время с семьей.

В личной жизни у Гагариной все хорошо. Она замужем за фотографом Кириллом Исхаковым и воспитывает двух детей: сына от актера Петра Кислова и дочь от нынешнего супруга.

Ранее Максим Галкин оценил стройное тело Полины Гагариной в мини.