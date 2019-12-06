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"Сексуальная самочка": самые откровенные фото Гагариной

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/ Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/ Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/ Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/ Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/
Похудевшая наставница шоу "Голос" часто выставляет напоказ свое тело

Полина Гагарина – одна из самых популярных певиц в российском шоу-бизнесе. Певица привлекает поклонников не только своим сильным голосом, но и эффектной внешностью. За жизнью стройной блондинки с длинными ногами в Инстаграм наблюдают более 7 млн. человек.

Через социальные сети Гагарина не только общается с подписчиками, но и радует их горячими снимками. Певица и ведущая шоу "Голос" снимается в бикини, коротеньких платьях, а иногда и вовсе без одежды.

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

Раньше пикантных снимков у Гагариной было не так много. Но несколько лет назад знаменитость кардинально преобразилась: похудела на 40 кг, обрезала волосы и перекрасилась с яркую блондинку.

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

Преображение Полины Гагариной не осталось незамеченным. Армия поклонников ежедневно заваливают красавицу восторженными сообщениями.

"Сексуальная самочка", "Роскошные ноги", "Ты нереальная", "Изящная", "Так хорошо", "Бомба" "Ты лучшая", "Наряды огонь", "Красотка", "Тело мечта", - пишут комментаторы в Инстаграм Гагариной.

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

Среди многочисленных подписчиков девушки есть и критики. Они регулярно указывают Полине Гагариной на маленький размер бюста. Действительно, после похудения формы девушки уменьшились, но, похоже, красотка всем довольна. С ее новыми параметрам бюст смотрится органично. Однако, в Сети девушку продолжают унижать из-за форм.

"Грудь отсутствует", "Неудачный ракурс", "Как доска", "Ничего нет спереди", "Где грудь?" – пишут выпускнице "Фабрики звезд".

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

Секрет стройного тела Гагариной прост – она следит за питанием и регулярно занимается спортом. Кроме того, артистка успевает участвовать в телепередачах, ездит на гастроли, снимается в клипах и проводит время с семьей.

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

В личной жизни у Гагариной все хорошо. Она замужем за фотографом Кириллом Исхаковым и воспитывает двух детей: сына от актера Петра Кислова и дочь от нынешнего супруга.

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

Ранее Максим Галкин оценил стройное тело Полины Гагариной в мини. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А подержаться мужику за что ????????????
Гость
Ответить
да чтожжжжж все уродок то пиарите в правой колонке где симпатяшки или выродились ????
1
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