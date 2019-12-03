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"До мурашек": Гагарина повертелась на полу в трусах

"До мурашек": Гагарина повертелась на полу в трусах
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Певица представила клип на песню "Смотри"

Полина Гагарина порадовала поклонников своим новым творением – артистка выпустила клип на один из своих хитов. На видео звезда вертится на полу в трусах и ночной рубашке, а в один момент кажется, что певица позирует перед камерой обнаженной.

За несколько дней ролик Гагариной посмотрели более миллиона человека. В социальных сетях считают, что певица не только хорошо поет, но и отлично двигается перед камерой. Поклонники признались, что при просмотре клипа по их телу бежали мурашки.

"Полина, какая Вы умница!", "Такой классный клип", "Горячее видео", "До мурашек", "Голос огонь, а вы очень красивая", "Вы просто космос", "Восторг", "У меня нет слов, чтобы описать всю его красоту. Это невероятно и волшебно", "Пронзительно до глубины души", "Какая вы красивая", – прокомментировали в Инстаграм Гагариной.

Под видео на песню "Смотри" некоторые пользователи были возмущены одеждой артистки. Они считают, что с таким сильным голосом выпускнице "Фабрики звезд" не нужно оголяться.

Ранее стройное тело Полины Гагариной в мини оценил МаксимГалкин.

Дарья ПЕТРОВА

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