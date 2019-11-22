Артистка выгнулась в обтягивающем наряде

Полина Гагарина порадовала поклонников сексуальным фото, где она позирует в коротком серебристом платье и высоких сапогах. Наряд знаменитости плотно прилегал к телу, показывая все изгибы тела певицы. Снимок Гагариной оценили более 80 тыс. человек, в числе которых оказался и Максим Галкин.

Комментаторы под фото отметили, что наставник шоу "Голос" выглядит сногсшибательно. Женщины завидуют фигуре артистки и интересуются, как она смогла добиться таких форм.

"Безумная”, "Как всегда сногсшибательны", "Я обезоружена вашей красотой, Полина Сергеевна", "Безумно красивая", "Полина секси", "Роскошная", "Идеальная богиня", "Такая худенькая", "Жигалочка", "Очень похудели", - написали в Инстаграм Гагариной.

Супруга Максима Галкина в последнее время тоже часто появляется в мини. На одном из последних видео Алла Пугачева пела в коротком наряде с прозрачной юбкой. Голос Примадонны без фонограммы разочаровал многих поклонников звезды.