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"Безумно красивая": Галкин оценил роскошную Гагарину в мини

"Безумно красивая": Галкин оценил роскошную Гагарину в мини
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка выгнулась в обтягивающем наряде

Полина Гагарина порадовала поклонников сексуальным фото, где она позирует в коротком серебристом платье и высоких сапогах. Наряд знаменитости плотно прилегал к телу, показывая все изгибы тела певицы. Снимок Гагариной оценили более 80 тыс. человек, в числе которых оказался и Максим Галкин.

Комментаторы под фото отметили, что наставник шоу "Голос" выглядит сногсшибательно. Женщины завидуют фигуре артистки и интересуются, как она смогла добиться таких форм.

"Безумная”, "Как всегда сногсшибательны", "Я обезоружена вашей красотой, Полина Сергеевна", "Безумно красивая", "Полина секси", "Роскошная", "Идеальная богиня", "Такая худенькая", "Жигалочка", "Очень похудели", - написали в Инстаграм Гагариной.

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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Супруга Максима Галкина в последнее время тоже часто появляется в мини. На одном из последних видео Алла Пугачева пела в коротком наряде с прозрачной юбкой. Голос Примадонны без фонограммы разочаровал многих поклонников звезды.

Дарья ПЕТРОВА

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