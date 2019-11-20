Певица вышла на сцену в эротичном наряде

Светлана Лобода снялась в сексуальном видео перед своим концертом в Омане. На ролике, опубликованном в аккаунте артистки, она прогуливается по коридору в наряде с разрезами, которые показывают, что нижнего белья на знаменитости нет. После Лобода начинает поднимать платье и трясти бедрами в лифте.

Перед выходом на сцену Светлана Лобода показывает жуткие кадры – прямо под ее ногами лежат огромные мертвые жуки. Поклонники предположили, что насекомые не выдержали вида сексуальной артистки и упали в обморок.

"Жуки в Омане были знатные", – написала Лобода под постом.

Подписчики артистки в Инстаграм восторгаются ее эротичным нарядом и хвалят шикарное тело.

"Какого уровня вы достигли! Уже жуки вам поклоняются", "Они потеряли сознание при виде вас", "Великолепный прикид. Разрезы на обе ноги", "Красотка", "Сама красотка – не пошло и красиво показать", "Шикарная кошка", "Ух секси", "Шок от увиденного", – прокомментировали видео в Инстаграм Лободы.

Ранее Светлана Лобода довела мужчин до сердечного приступа оголенным телом.