Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Шок от увиденного": Лобода прогулялась без нижнего белья

"Шок от увиденного": Лобода прогулялась без нижнего белья
Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Певица вышла на сцену в эротичном наряде

Светлана Лобода снялась в сексуальном видео перед своим концертом в Омане. На ролике, опубликованном в аккаунте артистки, она прогуливается по коридору в наряде с разрезами, которые показывают, что нижнего белья на знаменитости нет. После Лобода начинает поднимать платье и трясти бедрами в лифте.

Перед выходом на сцену Светлана Лобода показывает жуткие кадры – прямо под ее ногами лежат огромные мертвые жуки. Поклонники предположили, что насекомые не выдержали вида сексуальной артистки и упали в обморок.

"Жуки в Омане были знатные", – написала Лобода под постом.

Подписчики артистки в Инстаграм восторгаются ее эротичным нарядом и хвалят шикарное тело.

"Какого уровня вы достигли! Уже жуки вам поклоняются", "Они потеряли сознание при виде вас", "Великолепный прикид. Разрезы на обе ноги", "Красотка", "Сама красотка – не пошло и красиво показать", "Шикарная кошка", "Ух секси", "Шок от увиденного", – прокомментировали видео в Инстаграм Лободы.

Ранее Светлана Лобода довела мужчин до сердечного приступа оголенным телом. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
укро тетка с внешностью трансгендера
Гость
Ответить
укро тетка с внешностью трансгендера
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей