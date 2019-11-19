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"Горячая женщина": жена Меладзе снялась в трусах и колготках

"Горячая женщина": жена Меладзе снялась в трусах и колготках
Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "ВИА Гра" позировала в дерзком образе перед зеркалом

Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками своим пикантным снимком. Перед фотографом певица снималась в трусах, колготках в сетку и пиджаке. Откровенное фото артистки пришлось по вкусу подписчиками.

В комментариях жену Валерия Меладзе назвали "ослепительной" и "горячей", также хвалили ее стройные ноги. Без критики не обошлось: некоторые пользователи намекнули на возраст артистки – сейчас Джанабаевой 40 лет.

"Такая горячая женщина", "Просто бомбезная", "Вот это поворот", "Как теперь заснуть", "Шикарный образ!", "Вот это ноги", "Ослепительная красота", "Зачем это в ее возрасте? Что она хочет этими фотографиями сказать?", "На себя не похожа", – написали в Инстаграм Джанабаевой.

Ранее в Сети появилось видео с артисткой в сексуальном наряде. До этого в центре скандала оказался брат Валерия Меладзе – Константин. Появились слухи, что продюсер неравнодушен к молодой солистке группы "ВИА Гра" Эрике Герцен. После намеков на измену Вера Брежнева вышла из себя.

Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ну объясните, пожалуйста, что их такое тянет светить свои трусы? Это реклама, но тогда чего?
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