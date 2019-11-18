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"Озабоченная": жену Преснякова попросили спрятать трусы

"Озабоченная": жену Преснякова попросили спрятать трусы
Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Выпускницу "Фабрики звезд" раскритиковали из-за пикантного снимка

Наталья Подольская поделилась с поклонниками фотографией в трусах и кожаной повязке. В Инстаграм к такому наряду отнеслись отрицательно. Жену Владимира Преснякова начали сравнивать с Ольгой Бузовой, попросили ее одеться и не появляться на публике в нижнем белье.

Пока одни обсуждали новый образ Подольской, другие заметили изменения на лице артистки. Комментаторам в социальных сетях кажется, что нос девушки выглядит гораздо меньше, чем раньше, а губы, наоборот, увеличились.

"Хватит всем уже в нижнем белье представляться", "Вместо трусов туземная повязка", "Озабоченная. Оденьтесь. Устали от этих трусов!", "Это не твое. Не опускайся на уровень Бузовой", – написали под снимком Подольской.

 

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

В Интернете предполагают, что Наталья Подольская воспользовалась услугами пластических хирургов и просят девушку остановиться, пока не стало поздно.

"После косметических операций Наталья потеряла изюминку", "Что с носом", "С носом жуткий перебор", "На Майкла Джексона похожи тут! Остановитесь!", "Верхнюю губу перекачала. Даже на фото видно, что губа неестественная. Мимика пропала", "Красивая, но другая. Ринопластика что ли?", – раскритиковали Подольскую в Инстаграм.

Ранее "Утро" публиковало фото Ирины Шейк без лифчика и в чулках. 

Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

стёпа
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да пусть уродуют себя
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