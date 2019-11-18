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Наталья Подольская поделилась с поклонниками фотографией в трусах и кожаной повязке. В Инстаграм к такому наряду отнеслись отрицательно. Жену Владимира Преснякова начали сравнивать с Ольгой Бузовой, попросили ее одеться и не появляться на публике в нижнем белье.
Пока одни обсуждали новый образ Подольской, другие заметили изменения на лице артистки. Комментаторам в социальных сетях кажется, что нос девушки выглядит гораздо меньше, чем раньше, а губы, наоборот, увеличились.
"Хватит
всем уже в нижнем белье представляться", "Вместо трусов туземная повязка", "Озабоченная.
Оденьтесь. Устали от этих трусов!", "Это не твое. Не опускайся на уровень
Бузовой", – написали под снимком Подольской.
В Интернете предполагают, что Наталья Подольская воспользовалась услугами пластических хирургов и просят девушку остановиться, пока не стало поздно.
"После косметических операций Наталья потеряла изюминку", "Что с носом", "С носом жуткий перебор", "На Майкла Джексона похожи тут! Остановитесь!", "Верхнюю губу перекачала. Даже на фото видно, что губа неестественная. Мимика пропала", "Красивая, но другая. Ринопластика что ли?", – раскритиковали Подольскую в Инстаграм.
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