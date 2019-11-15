Эксперты раскрыли секреты красоты артисток

Многим российским знаменитостям удается выглядеть хорошо даже после 70 лет. И хотя сами звезды зачастую отрицают вмешательство хирургов и рассказывают про здоровое питание, эксперты уверены, что над их внешностью потрудились врачи.

София Ротару была настоящей красавицей в молодости. Даже спустя годы 72-летней артистке удается выглядеть привлекательно. На многих снимках на лице певицы с трудом можно рассмотреть морщины, своего тела артистка, похоже, тоже не стесняется и надевает прозрачные наряды.

Сама Ротару не раз говорила о важности правильного питания, однако эксперты уверены: хорошо выглядеть ей помогает пластика. По мнению хирурга, Ротару делали лифтинг-операции. Еще один секрет красоты и молодости звезды – силиконовая маска, в которой она, по версии источника, появляется на публике.

Не отстает от коллеги и Алла Пугачева. В возрасте 70 лет певица выглядит только на 50 – считают в Сети. Косметолог считает, что певица вставила себе в подбородок имплант, чтобы овал лица выглядел четче, не обошлось и без инъекций. Также врачи, оценившие перемены во внешности Примадонны, говорят о возможной пластике носа, губ, скул, а также обрезании лишней кожи.

Фигура Пугачевой тоже выглядит хорошо. Под фотографиями в Инстаграм Примадонне постоянно пишут о стройных ногах.

Надежда Бабкина, которой с следующем году исполнится 70 лет, тоже прибегает к помощи пластических хирургов. Эксперты сайта "300 экспертов" предполагают, что знаменитости сделали пластику век, подтяжку лица и шеи. Также косметологи считают, что она делает омолаживающие инъекции.

На телеэкране Надежда Бабкина выглядит гораздо моложе своих лет, но ее подписчики в социальных сетях постоянно упрекают ее в злоупотреблении пластикой. Они сравнивают лицо звезды с маской и просят остановиться, пока артистку еще можно узнать.

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