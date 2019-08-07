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"Мечта!": Ротару снялась в прозрачном платье

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Артистка оголила плечи и засветила нижнее белье

Софии Ротару 7 августа исполнилось 72 года. Несмотря на возраст, певица выглядит молодо и привлекательно, что хорошо видно по новым кадрам в Instagram. В них она снялась в длинном прозрачном платье с декольте. 

На одном фото артистка изображена с младшими наследниками – Соней и Анатолием. Прижимаясь к внуку, "хуторянка" улыбается. 

В сторис артистка показана у дерева в цветах. Глядя вниз, она поправляет волосы. Скрозь тонкое платье просвечивают части голого тела и нижнее белье. София Михайловна сохранила подтянутую фигуру и выглядит эффектно. 

Фото: instagram.com/stories/sofiarotaru.official

Почитатели Ротару, поздравив ее, желали много хорошего и адресовали массу теплых и лестных слов: 

"Наша королева", "Солнышко", "Мечта!", "Несравненная", "Очень понравилось ее платье! И фото позитивное" , "Прекрасно выглядите", "Вы просто прекрасны", "Идеальная женщина!". 

Не остались в стороне и родные. "Я всегда думал, ну как это – когда тебя любят на протяжении полувека миллионы людей? Наверное, какое-то особое чувство, которое дано испытать только великим артистам... Ну а для меня ты всегда будешь Мамой – родной,единственной и лучшей! Дай бог тебе здоровья и душевного спокойствия! Наслаждайся каждым днем – ты этого заслужила!" – написал сын.

А внучка разместила поздравление в сторис на таком же фото – с братом и знаменитой бабушкой.

Пышного торжества по случаю дня рождения "хуторянки" не будет. София Михайловна отпразднует с семьей. Зато скоро по приглашению Игоря Крутого она выступит на "Новой волне" в Сочи, сообщил "КП" официальный представитель певицы.

В последнее время звезда редко бывает на телевидении и светских мероприятиях. Поэтому каждое ее новое фото в Сети доставляет большую радость фанатам.  Они всегда с интересом рассматривают, как выглядит их любимица, и ломают головы над тем, как ей удалось так прекрасно сохраниться.

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Полина ДОРОЖКИНА
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