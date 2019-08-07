"Мечта!": Ротару снялась в прозрачном платье

Артистка оголила плечи и засветила нижнее белье

Софии Ротару 7 августа исполнилось 72 года. Несмотря на возраст, певица выглядит молодо и привлекательно, что хорошо видно по новым кадрам в Instagram. В них она снялась в длинном прозрачном платье с декольте.

На одном фото артистка изображена с младшими наследниками – Соней и Анатолием. Прижимаясь к внуку, "хуторянка" улыбается.

В сторис артистка показана у дерева в цветах. Глядя вниз, она поправляет волосы. Скрозь тонкое платье просвечивают части голого тела и нижнее белье. София Михайловна сохранила подтянутую фигуру и выглядит эффектно.

Почитатели Ротару, поздравив ее, желали много хорошего и адресовали массу теплых и лестных слов:

"Наша королева", "Солнышко", "Мечта!", "Несравненная", "Очень понравилось ее платье! И фото позитивное" , "Прекрасно выглядите", "Вы просто прекрасны", "Идеальная женщина!".

Не остались в стороне и родные. "Я всегда думал, ну как это – когда тебя любят на протяжении полувека миллионы людей? Наверное, какое-то особое чувство, которое дано испытать только великим артистам... Ну а для меня ты всегда будешь Мамой – родной,единственной и лучшей! Дай бог тебе здоровья и душевного спокойствия! Наслаждайся каждым днем – ты этого заслужила!" – написал сын.

А внучка разместила поздравление в сторис на таком же фото – с братом и знаменитой бабушкой.

Пышного торжества по случаю дня рождения "хуторянки" не будет. София Михайловна отпразднует с семьей. Зато скоро по приглашению Игоря Крутого она выступит на "Новой волне" в Сочи, сообщил "КП" официальный представитель певицы.

В последнее время звезда редко бывает на телевидении и светских мероприятиях. Поэтому каждое ее новое фото в Сети доставляет большую радость фанатам. Они всегда с интересом рассматривают, как выглядит их любимица, и ломают головы над тем, как ей удалось так прекрасно сохраниться.