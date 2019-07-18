Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Схватил за шею": раскрыты подробности стычки Ротару с поклонником

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Певицу хотели насильно поцеловать

Выступление Софии Ротару на фестивале "Славянский базар" в Витебске было омрачено неприятным происшествием. В СМИ появилась информация о том, что София Михайловна грубо оттолкнула поклонника.

Александр Олешко, видевший все случившееся собственными глазами, заступился за певицу.

"За кулисами и на сцене она была прекрасна как всегда! Приветлива и вежлива.Одному зрителю,который на сцене практически схватил ее за шею что бы поцеловать,она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом ,свидетельствую!" -  

написал артист на своей страничке в Instagram (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Олешко посетовал, что некоторые зрители не чувствуют границ другого человека и зачастую нарушают их. Он добавил, что выступал на концертах вместе с Ротару десятки раз, и певица всегда относилась к публике с уважением.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Это война": россиян отказались пускать в Америку

Вашингтон не выдает визы нашим гражданам и обижается, когда Москва отвечает тем же

Венгры отхватили кусок Украины

Крупнейший регион Незалежной - Закарпатье причислили к владениям европейских соседей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей