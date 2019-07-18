"Схватил за шею": раскрыты подробности стычки Ротару с поклонником

Нибиру
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Выступление Софии Ротару на фестивале "Славянский базар" в Витебске было омрачено неприятным происшествием. В СМИ появилась информация о том, что София Михайловна грубо оттолкнула поклонника.
Александр Олешко, видевший все случившееся собственными глазами, заступился за певицу.
"За кулисами и на сцене она была прекрасна как всегда! Приветлива и вежлива.Одному зрителю,который на сцене практически схватил ее за шею что бы поцеловать,она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом ,свидетельствую!" -
написал артист на своей страничке в Instagram (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
Олешко посетовал, что некоторые зрители не чувствуют границ другого человека и зачастую нарушают их. Он добавил, что выступал на концертах вместе с Ротару десятки раз, и певица всегда относилась к публике с уважением.
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