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"Как она так выглядит?": фанаты ломают головы над тайной "восковой" Ротару

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Вид знаменитой "хуторянки" озадачил поклонников

Время от времени в Instagram появляются снимки Софии Михайловны. Фанаты пристально разглядывают, как выглядит их любимица, и не всегда остаются довольны. Свежее фото, которое опубликовал на своей странице Алексей Потапенко (Потап), вызвало неоднозначную реакцию – многие, не заметив перемен во внешности звезды, ломают головы над тайной "восковой" Ротару. 

"С Легендой", – сообщил певец под совместным кадром. На нем улыбающиеся артисты позируют, стоя и держась за руки. "Хуторянка" слегка прижимается к молодому мужчине.

Подписчики тут же поделились впечатлениями, но мнения разошлись. Одни были удивлены видом известной артистки. Кто-то написал, что она "из воска", другой спросил: "Она бумажная?".

Однако большинство подписчиков хвалили артистку, особо отметив, как хорошо и молодо та выглядит, несмотря на возраст.

"Красавица в любом возрасте", "Она красотка! 71 год на секундочку, "Совсем не изменилась","Боже, она вообще, что ли, не стареет?", "Ротару лучше выглядит", "Куколка", "Аааааааааа, она топовая, люблю её", "Как она так выглядит ? Молодильные яблоки ест...? Как молодая телочка...!", "Она шикарная", "Как она идеальна во внешности своего возраста", "София Ротару просто огонь.Она прям девочка!", 

засыпали певицу комплиментами поклонники.

София Михайловна не раз удивляла и восхищала публику. Как-то раз ее даже хотели насильно поцеловать. И даже Алла Пугачева в глазах фанатов меркла на фоне Ротару.

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Полина ДОРОЖКИНА
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