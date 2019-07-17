"Всю жизнь пробухала": Пугачеву смешали с грязью из-за Ротару

Примадонна померкла на фоне "хуторянки"

Невероятно похорошевшая София Михайловна вызвала настоящий ажиотаж в Сети.

Пользователи увлеченно обсуждают Ротару, которая снова вышла на сцену после слухов о тяжелой болезни. Вопреки злым языкам, звезда великолепно себя чувствует. Доказательство тому – свежие фото, которыми она поделилась в своем Instagram. Пользователи пребывают в приятном шоке, ведь певица заметно посвежела, и, похоже, в отличной форме.

Внезапно на фоне восторгов в адрес Софии Михайловны от ее поклонников досталось Алле Пугачевой. Сравнение двух звезд обернулось не в пользу Примадонны. Так, некоторые комментаторы посчитали, что Ротару выглядит гораздо лучше. Причиной "эксперты" посчитали вредные привычки Аллы Борисовны. Правда, нашлись и недовольные внешним видом самой Ротару, которая уже 7 августа отпразднует 72-й день рождения. Поклонники сочли, что звезда неподобающе одета и посоветовали ей сменить стилиста (орфография и пунктуация сохранены).

"Что за сексуальный гитарист у Сони?" "Кааак? Как можно так выглядеть в этом возрасте?! Обожаю эту женщину! Здоровья и долгих, долгих счастливых лет жизни", "Пугачева всю жизнь пробухала,прокурила и прокуролесила,вот в чем разница", "Прекрасная София Михайловна! Я думаю, что у вас получился бы отличный дуэт с Настей Каменских на какую-нибудь новую песню!" "Вы красотка ! Выглядите этим летом замечательно. Радуете нас своим творчеством. Но, пожалуйста, смените стилиста", "Вы самая красивая женщина в этом мире!!! Нашу младшую дочь назвали в честь Вас! Правда на день раньше родилась 6 августа)))"

– отозвались комментаторы.

Ранее у Пугачевой нашли взрослого сына.