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Максим Галкин может остаться без работы

Максим Галкин может остаться без работы
Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Выступления мужа Пугачева оказались под угрозой срыва из-за громких высказываний

Концерты Максима Галкина могут отменить. Все из-за последнего выступления артиста в Новосибирске. На сцене юморист не только шутил и пел, но и, как утверждают очевидцы, начал критиковать кого-то серьезного.

Продюсер Леонид Мазор считает, что теперь карьера Галкина оказалась под угрозой. Мужчина предположил, что если пока мужу Аллы Пугачевой ничего не грозит, то вскоре ситуация может измениться. Если с подобным монологом Галкин выступит в столице, то его концерты запретят.

"Я знаю Галкина, я знаю, насколько он может быть смел. Но то, что он выступил сейчас с таким монологом… Я вообще считаю, что кусать руку, которая тебя кормит, наверное, в некоторой степени неэтично",

сказал продюсер в эфире "Радио свобода".

Как пишет Ura.ru, организаторы выступлений могут перестать приглашать Галкина на гастроли, а запланированные концерты отменить.  

Пока же на состоявшихся концертах Максима Галкина был аншлаг. После выступления артиста завалили цветами и аплодировали стоя.

 

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Дарья ПЕТРОВА

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