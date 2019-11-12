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"Наступит смерть": Заворотнюк лишили шанса на спасение после операции

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Врач прокомментировал последние новости о лечении звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Вчера появилась информация, что Анастасии Заворотнюк провели еще одну операцию, чтобы избавиться от опухоли. Также анонимный эксперт рассказал о новом диагнозе артистки – "вторичной" глиобластоме. Практикующий врач-онколог к таким новостям относится с недоверием. Более того, он рассказал, что счастливые исходы при такой операции возможны только при ранней диагностике.

"Счастливые исходы возможны только при раннем обнаружении опухоли, а диагностировать ее крайне сложно, мы же не делаем МРТ также часто, как флюорографию. Поэтому, как правило, находят опухоли уже большие, когда они затронули те участки мозга, которые нельзя трогать – иначе наступит смерть", - цитирует врача Игорь Долгопопова "КП".

Также медик с сомнением относится к слухам о том, что лечить Анастасию Заворотнюк будут с помощью генной процедуры. По словам онколога, это сложная дорогостоящая процедура, которая применяется редко и не до конца изучена.

Суть генного лечения в использовании собственных клеток организма. Сначала клетки забирают из организма, потом модифицируют и вводят обратно. Стоит такая процедура от 100 до 500 тыс. долларов в месяц.

"Но не все так просто, ведь мы вмешиваемся в природу человека на уровне генома. А это не зуб удалить. Так что рассчитывать на генную терапию пока не стоит, это чистый эксперимент – я бы сказал, "терапия отчаяния",

– добавил эксперт.

Ранее "Утро" рассказывало о многолетней связи мужа Анастасии Заворотнюк с красивой блондинкой. 

Дарья ПЕТРОВА

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