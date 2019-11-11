Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему хранит молчание

Андрей Разин в социальных сетях продолжает рассказывать новости о состоянии Анастасии Заворотнюк. Продюсер утверждает, что общался с врачами знаменитости и хочет придать истории, как можно больше гласности. Также Разин отметил, что родственники звезды не уделяют должного внимания ее здоровью.

"Очень жалко, что единственным источником для средств массовой информации являюсь я, как человек, который контактировал с врачом Насти, <…> Родственники должны больше внимания уделять ее состоянию здоровья, зная о том, что вся страна переживает за прекрасную девушку и актрису", – высказался продюсер в Инстаграм.

Андрей Разин регулярно комментирует новости о состоянии Анастасии Заворотнюк, высказывает свое мнение по поводу болезни артистки и дает советы ее семье. Близкие семьи от постов Разина в социальных сетях не в восторге. Они рассказали, что даже не знакомы со знаменитостью.

Комментарии по поводу болезни Заворотнюк дают не только ее коллеги, знакомые и врачи, но и экстрасенсы. Например, участник "Битвы экстрасенсов" утверждает, что никакого проклятия на семье артистки нет, а с женщиной уже могло произойти самое страшное – смерть. Мужчина посоветовал женщине молится, если она может это делать.

"Белорусский экстрасенс даже сомневается, что женщина до сих пор жива. Все показывает на то, что "мы ее теряем, если не уже…", – цитирует слова экстрасенса "Наш Гомель".

Ранее "Утро" рассказывало подробности о новой операции артистке. Медики утверждают, что Анастасии Заворотнюк смогли удалить опухоль.