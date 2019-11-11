Здоровье актрисы изменилось

Сообщение о хорошем состоянии Анастасии Заворотнюк, которое опубликовал на своей странице в Instagram Андрей Разин, удивило ее родных. В ответ на это они выразили продюсеру "Ласкового мая" признательность за беспокойство о здоровье актрисы, "а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей".

И напомнили, как ранее он говорил, что "вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник". Все эти заявления Разина семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" читает "с легким недоумением". Однако к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления близкие присоединяются. И, рассчитывая на искренность его слов, иронично добавили, что, когда актриса поправится, то "обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично".

Подписчики также остались недовольны и возмущались: "Разин в каждой бочке затычка! Всех и все он знает...", "Имея таких "друзей"' и врагов не надо...", "Он, как всегда, все обо всех знает... всезнайка такой...", "Мразин!", "На этого чудилу вообще не стоит обращать внимания. Все его "сообщения" ничего не стоят... пустой звон", "Как хорошо Разина опустили. Выскочка противная". Многие также желасли актрисе "выкарабкаться", "сил, здоровья, вынести все тягости этой жизни" .

Накануне продюсер "Ласкового мая", ссылаясь на некий источник, заявил, что худшие опасения врачей не сбылись – Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше. Кто дал ему эти сведения, Андрей Разин не уточнил, отметив, что его прежний осведомитель сейчас не общается с актрисой.

Ранее был назван новый диагноз "прекрасной няни". Саму актрису заметили на Красной площади и стали известны детали ее романа.