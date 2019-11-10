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Случился приступ: друг показал видео с Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер "Ласкового мая" раскрыл подробности о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Вести о здоровье борющейся с раком Анастасии Заворотнюк переполошили народ.

СМИ и поклонники актрисы активно обсуждают слова Андрея Разина. И это неудивительно – детали состояния артистки держатся в строжайшем секрете.

Музыкальный продюсер обнадежил публику – он сообщил, что Заворотнюк пошла на поправку.

"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку (…) по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам",

– написал Разин в своем Instagram.

Свои слова продюсер сопроводил забавным видео с Анастасией. Веселая "няня Вика", судя по всему, выступила в роли ведущей на съемках одной из телепередач. На кадрах Заворотнюк пытается обратиться к зрителям, но не может совладать с собой – у артистки случается приступ смеха. Заразительный хохот звезды подхватывает и публика.

Ранее в Сети появились фото, где Анастасия Заворотнюк позирует на Красной площади в обнимку с мужем.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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