Звезде сериала "Моя прекрасная няня" прогнозируют до 5 лет жизни

Родные Анастасии Заворотнюк по-прежнему скрывают всю информацию о ее здоровье, однако журналистам удалось выяснить, что актрисе провели еще одну операцию. Медик рассказал, что звезде смогли удались раковое образование.

"Как я слышал от коллег, Анастасии Заворотнюк смогли удалить раковое образование, не задев здоровые ткани. Теперь ей показан курс генной терапии, – цитируют медика "Дни.ру".

По его словам, знаменитость не находилась в коме, не впадала в состояние сопора и не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, что означает, что у артистки больше шансов победить болезнь.

По слухам, Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой – быстрорастущей опухолью, расположенной в головном мозге. Медик утверждает, что у супруги Петра Чернышева может быть вторичная глиобластома, которая не столь опасна, а прожить с ней больные могут до 5 лет.

"Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года. Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет",

– добавляет врач.

Первую операцию на головном мозге Анастасия Заворотнюк перенесла в Германии. Тогда трепанация черепа и удаление опухоли не принесли положительного результата.