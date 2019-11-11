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Умер Роман Хрущ – режиссер, оператор и сценарист. Причина смерти 59-летней знаменитости не раскрывается.
"На 60-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера, сценариста, оператора Хруща Романа Борисовича", – говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.
Роман Хрущ был режиссером картин "Печорин", "Черный баран", "Анестезия", "Фильм о тебе".
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