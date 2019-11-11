Подробный гороскоп, который расскажет, к какому смертному греху склонны все знаки зодиака

Существует семь смертных грехов. Каждый их них характерен для определенного знака Зодиака. Жадность, зависть, гнев, гордыня, прелюбодеяние, обжорство или лень – какой грех мешает именно вам? Узнаете в гороскопе для всех знаков зодиака от "Утра".

Овен

Для Овнов характерно выходить из себя в любой ситуации. Астрологи напоминают, что гнев не только способен испортить ваши отношения с окружающими, но и разрушает жизнь самих Овнов. Представителям этого знака звезды советуют быть более терпеливым, искать способ предотвратить вспышки гнева или выпускать его наружу без вреда для окружающих.

Телец

Представители этого знака отличаются хорошим аппетитом. При этом обжорство может сочетаться с ленью. Два этих смертных греха вместе создают плохую комбинацию, избавиться от которой сложно. Астрологи советуют Тельцам понять причину обжорства и постараться побороть ее, чтобы облегчить себе жизнь.

Близнецы

Смертный грех для этого знака – прелюбодеяние. Близнецы натуры влюбчивые и быстро увлекающиеся, поэтому легко готовы вступать в новые отношения. Отношения дают Близнецам много энергии и эмоций, однако мешают построению семейных отношений. Астрологи рекомендуют представителям этого знака расставить приоритеты и сосредоточиться на одном человеке.

Рак

Представители этого знака – люди спокойные и расслабленные. Нередко это состояние может перерасти в лень. Лежа дома Раки закрывают себя от шумного и активного окружающего мира. Побороть лень можно и нужно: этот смертный грех способен лишить Раков всех радостей в жизни.

Лев

Жизнь Львов часто контролирует такой смертный грех, как гордыня. Астрологи предупреждают, ваше эго и чувство собственного превосходства не имеет ничего общего с уверенностью в себе. Наоборот, Львы часто меняют собственное мнение и не способны определиться в своих желаниях.

Дева

Представители этого знака обычно очень высокомерны. Они испытывают удовольствие, когда руководят другими людьми, получают комплименты и признание своих успехов. Все эти действия со стороны окружающих укрепляют самооценку Дев, поэтому многое они стараются делает напоказ.

Весы

Смертный грех Весов – зависть. Желание постоянно сравнивать себя с другими людьми отнимает у Весов очень много времени, делает их злыми и недовольными своей жизнью. Астрологи советуют сосредоточиться на своих достоинствах и достижениях и не страдать из-за успехов других.

Скорпион

Скорпионы борются с прелюбодеянием. Представители этого знака хотят окунуться во все отношения и желательно сразу. Скорпионы относятся к любовным отношениям, как к соревнованию, часто испытывают ревность, а затем долго переживают из-за расставаний.

Стрелец

Представителям этого знака свойственно много лениться. Стрельцы легко отменят встречу, чтоб провести вечер перед телевизором, часто не доводят дела до конца и стараются, как можно меньше напрягаться. Все это мешает Стрельцам добиться успеха в карьере, поэтому астрологи рекомендуют бороться с этим грехом.

Козерог

Козероги так сосредоточены на себе и собственных достижениях, что не замечают никого вокруг. Многие действия представители этого знака делают без удовольствия только, чтобы доказать всем окружающим свое превосходство. Астрологи советуют обратить внимания на проявления такого смертного греха, как гордыня, и начать с ним бороться.

Водолей

Главный грех Водолеев – это гнев. Злость делает Водолеев смелыми, но лишает их способности рассуждать трезво, чем могут воспользоваться окружающие. Представителям этого знака астрологи рекомендуют понять причину своего неконтролируемой злости и найти способ избавляться от нее без ущерба для себя и близких.

Рыбы

Один из самых завистливых знаков зодиака – это Рыбы. Представители этого знака очень переживают из-за своих неудач и успехов других людей. Это делает Рыб грустными и заставляет их постоянно испытывать негативные эмоции. Уныние и апатия мешают Рыбам общаться с окружающими.

Таков гороскоп, рассказывающих о смертных грехах, соответствующий каждому знаку зодиака. Ранее "Утро" составило гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.