Правильно подобранная одежда для новогодней ночи принесет удачу на весь год

Приближающийся год по восточному календарю будет годом Белой Металлической крысы. Как встречать новый 2020 год? Астрологи рекомендуют отпраздновать его дома, но обязательно весело и шумно. Рекомендуется позвать больше гостей, приготовить вкусной еды и обязательно весело провести время.

Чтобы новогодняя ночь прошла "на ура", нужно заранее позаботиться о наряде. Главное, выглядеть элегантно и без излишеств. В каком же цвете встречать Новый год 2020? Эксперты советуют остановиться на нежных постельных оттенках, например, бежевом, сером, светло-сиреневом или голубоватом.

Не возбраняются серебристые и металлические наряды, а вот от животных рисунков лучше отказаться – Крысе это точно не понравится. Встречать новый год 2020 лучше в одежде из шелка, бархата или шифона.

В чем встречать Новый год 2020 женщинам

Астрологи и стилисты рекомендуют выбрать простые платья с интересной деталью: вырезом на спине, блестящими деталями или с силуэтом на одно плечо.

Юбки для новогодней вечеринки 2020 лучше выбирать длинные: они могут пышными или струящимися. Наверх можно надеть атласный топ или блестящую блузку – главное, чтобы одежда не сковывала движения.

Любительницы брюк могут надеть в новогоднюю ночь комбинезон. Он может быть из любой ткани, допускаются рисунок с цветами или графическими элементами.

В чем встречать Новый год 2020 мужчинам

Мужчинам 2020 год можно встречать в коричневом, пепельном, сером и черных цветах. Эти классические оттенки понравятся Крысе и привлекут к вам удачу.

Сделать образ интереснее помогут яркие детали – галстук или бабочка яркого цвета или с необычным рисунком. Также стилисты и астрологи советуют отказаться от удобных джинсов в пользу брюк. Наверх можно надеть рубашку или свитер.

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