Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Приближающийся год по восточному календарю будет годом Белой Металлической крысы. Как встречать новый 2020 год? Астрологи рекомендуют отпраздновать его дома, но обязательно весело и шумно. Рекомендуется позвать больше гостей, приготовить вкусной еды и обязательно весело провести время.
Чтобы новогодняя ночь прошла "на ура", нужно заранее позаботиться о наряде. Главное, выглядеть элегантно и без излишеств. В каком же цвете встречать Новый год 2020? Эксперты советуют остановиться на нежных постельных оттенках, например, бежевом, сером, светло-сиреневом или голубоватом.
Не возбраняются серебристые и металлические наряды, а вот от животных рисунков лучше отказаться – Крысе это точно не понравится. Встречать новый год 2020 лучше в одежде из шелка, бархата или шифона.
В чем встречать Новый год 2020 женщинам
Астрологи и стилисты рекомендуют выбрать простые платья с интересной деталью: вырезом на спине, блестящими деталями или с силуэтом на одно плечо.
Юбки для новогодней вечеринки 2020 лучше выбирать длинные: они могут пышными или струящимися. Наверх можно надеть атласный топ или блестящую блузку – главное, чтобы одежда не сковывала движения.
Любительницы брюк могут надеть в новогоднюю ночь комбинезон. Он может быть из любой ткани, допускаются рисунок с цветами или графическими элементами.
В чем встречать Новый год 2020 мужчинам
Мужчинам 2020 год можно встречать в коричневом, пепельном, сером и черных цветах. Эти классические оттенки понравятся Крысе и привлекут к вам удачу.
Сделать образ интереснее помогут яркие детали – галстук или бабочка яркого цвета или с необычным рисунком. Также стилисты и астрологи советуют отказаться от удобных джинсов в пользу брюк. Наверх можно надеть рубашку или свитер.
Ранее "Утро" рассказало, кому повезет по славянскому календарю в 2020 году. И составило подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.
Тотемный годослов для всех на год Паука
США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения