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У россиян забрали выходной

У россиян отняли выходной
Фото: www.globallookpress.com
В РФ сократили новогодние каникулы

Вместо привычных девяти-десяти дней отдыха в начале 2020 года будет только восемь. 

То есть вдоволь наесться праздничных салатов и совершить гостевой вояж в Новый год 2020 нужно будет до 9 января, когда наступит рабочий четверг. Между тем 4 и 5 января придутся на выходные.

Их государство решило компенсировать бюджетникам. Так, заслуженными днями безделья станут 4 и 5 мая. 

Получается, новогодние каникулы продлятся чуть больше недели, а майские праздники – с 1 по 5 и с 9 по 11 числа. Всего в России насчитывается 14 дней в году, когда официально разрешено не ходить на работу. Если праздник приходится на субботу или воскресенье, то его выходной переносится.

В итоге получилось, что в новом 2020 году россиян ждет 26 ленивых дней, подсчитали в "АиФ". Отдыхать будет также с 22 по 24 февраля и с 7 по 8 марта. Подарком на День России станут сразу сразу 3 выходных, еще один предоставится в День народного единства, 4 ноября.

Ксения АНДРЕЕВА
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