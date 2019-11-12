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Порадовать Металлическую Крысу: как встретить 2020 год

Порадовать Металлическую Крысу: как встретить 2020 год
Фото: pixabay.com
На стол надо обязательно поставить тарелку с фруктами и блюдечко зерен

До празднования Нового года осталось меньше двух месяцев – самое время подумать о том, что поставить на праздничный стол, чтобы заслужить благосклонность талисмана 2020 г. – Металлической Крысы.

Астролог Элеонора Гинзбург рассказала РИА "Новости", что никаких ограничений для новогоднего стола в наступающем году нет, приветствуется самая буйная фантазия. Гинзбург считает, что на стол для Крысы надо поставить блюдо со свежими фруктами и овощами.

Астрологи советуют провести праздничную ночь в кругу семьи и самых близких друзей, ведь талисман года – самый настоящий домосед. На праздничный стол можно добавить фигурку крысы, а рядом с ней разложить металлические или деревянные медальоны с символами удачи.

По словам астролога Лилии Любимовой, рядом с фигуркой грызуна можно поставить блюдце с пшеном, овсянкой или пророщенными зернами. Злаковые – символы богатства и благополучия, а пророщенные ростки означают новую жизнь.

Эксперты считают, что загадывать желания в новогоднюю ночь просто необходимо. Объединенная сила веры людей в то, что задуманное сбудется, заставляет примету сработать. Серьезную роль в исполнении мечты играет и приподнятое настроение собравшихся – оно усиливает положительную энергию, необходимую для исполнения желаний.

Ранее астрологи рассказали, в чем нужно встречать наступающий год, чтобы он прошел счастливо.

Валентина МАЙОРОВА

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