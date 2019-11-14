Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Что изменится для россиян после Нового года

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: www.globallookpress.com
Преобразования коснутся пенсионеров, молодых мам, учителей и бизнесменов

Так, с 1 января 2020-го минимальный размер оплаты труда, так называемый МРОТ, станет выше и составит 12 130 рублей в месяц. Нововведения коснутся и пенсионеров. Впредь они будут выходить на заслуженный отдых на год позже: мужчины с 61 года, с 56 женщины. Впрочем, выплаты для них начнутся за 6 месяцев до наступления долгожданного возраста выплаты.

Фото: www.globallookpress.com

Молодых и не только мамочек, первый и второй малыш которых старше полутора лет, но еще не достиг трех, обеспечат пособиями в размере прожиточного минимума на ребенка. В каждом регионе эта сумма своя. Но здесь есть одно "но". В выплате откажут, если доход каждого члена семьи превышает двукратный прожиточный минимум.

Фото: www.globallookpress.com

Грядут перемены в образовании. Новый год подарит ученикам и педагогам окончательные редакции требований к образовательным стандартам. С 1 января, а по факту – с 9, учителям придется заполнять всего-навсего 4 документа: рабочую программу, журнал, календарный план и электронный дневник. Зато им придется подавать свой предмет так, чтобы он перекликался с другими. А еще к преподавательской деятельности планируют привлекать больше молодежи.

Фото: www.globallookpress.com

С Нового года более пристальное внимание будет к рыболовам-любителям. Им придется приобретать право собственности на улов. В многолюдных местах запретят подводную охоту, а также электронные средства и акваланги для данного увлечения.

Фото: pixabay.com

Не обошли стороной нововведения налоговую сферу. Под преобразования попадут предприниматели, для которых введут налог на профессиональный доход. Налоговая ставка на услуги физлицам равна 4%. За обслуживание организации придется выложить на 2% больше.

Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, с 1 января 2020 года россияне будут возмещать утилизационный налог, экологический платеж и туристический сбор. Станут платными дороги федерального значения. С операторов связи общего пользования в Новом году вывернут налог на недвижимость, уточняет портал Город Киров.RU.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей