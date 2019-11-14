Преобразования коснутся пенсионеров, молодых мам, учителей и бизнесменов

Так, с 1 января 2020-го минимальный размер оплаты труда, так называемый МРОТ, станет выше и составит 12 130 рублей в месяц. Нововведения коснутся и пенсионеров. Впредь они будут выходить на заслуженный отдых на год позже: мужчины с 61 года, с 56 женщины. Впрочем, выплаты для них начнутся за 6 месяцев до наступления долгожданного возраста выплаты.

Молодых и не только мамочек, первый и второй малыш которых старше полутора лет, но еще не достиг трех, обеспечат пособиями в размере прожиточного минимума на ребенка. В каждом регионе эта сумма своя. Но здесь есть одно "но". В выплате откажут, если доход каждого члена семьи превышает двукратный прожиточный минимум.

Грядут перемены в образовании. Новый год подарит ученикам и педагогам окончательные редакции требований к образовательным стандартам. С 1 января, а по факту – с 9, учителям придется заполнять всего-навсего 4 документа: рабочую программу, журнал, календарный план и электронный дневник. Зато им придется подавать свой предмет так, чтобы он перекликался с другими. А еще к преподавательской деятельности планируют привлекать больше молодежи.

С Нового года более пристальное внимание будет к рыболовам-любителям. Им придется приобретать право собственности на улов. В многолюдных местах запретят подводную охоту, а также электронные средства и акваланги для данного увлечения.

Не обошли стороной нововведения налоговую сферу. Под преобразования попадут предприниматели, для которых введут налог на профессиональный доход. Налоговая ставка на услуги физлицам равна 4%. За обслуживание организации придется выложить на 2% больше.

Кроме того, с 1 января 2020 года россияне будут возмещать утилизационный налог, экологический платеж и туристический сбор. Станут платными дороги федерального значения. С операторов связи общего пользования в Новом году вывернут налог на недвижимость, уточняет портал Город Киров.RU.