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Новогодние каникулы разрешили продлить

Новогодние каникулы разрешили продлить
Фото: www.globallookpress.com
Россиянам напомнили о праве на отпуск

Граждане могут не выходить на работу 9 января 2020 г., а продлить себе отдых. Но позаботиться об этом следует заранее, рассказали в Роструде.

По Трудовому кодексу РФ человек получает право на отпуск после 6 месяцев непрерывной работы у одного работодателя. Оплачиваемые дни отдыха могут быть предоставлены по соглашению сторон или в соответствии с графиком отпусков, который утверждается не позднее, чем за две недели до начала нового календарного года, пишет "Российская газета".

"Таким образом, работник может пойти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике отпусков или проговорено с работодателем".

Главное, вовремя написать заявление и получить подпись ответственного лица за две недели до даты отпуска.

В 2020 г. россияне празднуют Новый год всего 8 дней – с 1 по 8 января. Вторник 31 декабря 2019 г. является рабочим, напоминает URA.RU.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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