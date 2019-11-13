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Кремль лишил россиян отдыха 31 декабря

Нечего дискутировать: Кремль лишил россиян отдыха 31 декабря
Фото: www.globallookpress.com
Граждане страны сочли канун Нового года бесполезным для труда временем

Россиянам недвусмысленно дали понять, что 31 декабря необходимо работать, поскольку этот день не занесен в реестр государственных праздников красного календаря. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение – этот день рабочий. Надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно", – цитирует "Интерфакс" официального представителя Кремля.

Он отметил, что каждый год выходные дни переносятся по-разному, поэтому январские каникулы иногда получаются короче, иногда – длиннее.

"Здесь нет предмета дискуссии", – добавил Песков.

Большинство пользователи в своих комментариях под этой новостью на RT пояснили руководству страны, чем именно занимаются граждане за несколько часов до боя курантов в Новый год (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Песков понимает, что этот день нужен коллективам для тимбилдинга", "Наоборот, нужно сделать все праздники рабочими днями – мало того, что никто работать не будет, так ещё и зарплата будет идти...)", "Глупое решение на самом деле. 31 декабря все на работе обычно бухают...", "Как будто кто-то работает в этот день... Смешно!", "31 декабря никто, НИКТО нормально работать не будет. У всех в голове 2 главные проблемы: как сообразить новогодний стол и что делать в новогоднюю ночь. Требовать от людей работать 31 числа – просто несуразица, сродни попыткой рыболовными сетями остановить реку".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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бибилы,б...ть
Гость у Влада
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Лодыри, лодыри и лодыри. Только бы пить и жрать. Рабочий день значит работать. И ни каких сусликов.
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