Привести себя в форму и провести праздник без последствий помогут простые советы

Подготовка к Новому году традиционно связана с увеличением в больницах количества людей, решивших экстренно похудеть на пять, а иногда и 15 килограммов за две недели. Специалисты рассказали, как избавиться от лишнего веса к празднику без вреда для здоровья.

Чтобы все потерянные килограммы не вернулись после застолий, диетолог рекомендует не начинать празднование на голодный желудок – перед этим лучше плотно пообедать. Также около половины новогоднего меню должны составлять салаты из свежих овощей. Если отказаться от алкоголя совсем не получается, то перед его употреблением необходимо выпить сорбенты, например, активированный уголь.

Голодание приводит к срывам и перееданию, поэтому врач-дерматокосметолог советует обращаться к специалистам, чтобы и уменьшить объемы, и сохранить здоровье. Если удержаться от срыва во время застолья все же не удалось, то лучше не прибегать к радикальным способам похудения, а найти какую-нибудь детокс-программу, сообщает "Московский комсомолец". Необходимо помнить, что самый калорийный продукт на столе – алкоголь, поэтому стоит воздержаться от крепких напитков и перейти на сухие игристые вина.

До Нового года еще есть время, поэтому лучше сбросить пару килограммов под контролем врача и чувствовать в праздничную ночь себя хорошо, чем использовать непроверенные экспресс-методы и встретить бой курантов в карете скорой помощи, предупреждают специалисты.

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