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Доллар и евро взлетят перед Новым годом

Доллар и евро взлетят перед Новым годом
Фото: pixabay.com
Всего несколько дней осталось до валютных потрясений

Последние несколько недель российский рубль прочно удерживает позиции. Колебаний курса практически нет. Стоимость евро стабильно держится ниже 71 руб., и предпосылок для его взлета нет.

Курс евро на 19 ноября установлен на отметке 70,53 руб. Это всего на 12 коп. выше предыдущего дня, пишет ЭГ.

При этом курс доллара показывает обратную динамику. Накануне он упал на 13 коп. и составил 63,75 руб.

Впрочем, такая стабильность не продлится долго. Эксперты указывают, что в России традиционно отмечается резкий повышение курсов иностранных валют во второй половине декабря, и в Новый год доллар и евро всегда стоят дороже, чем за несколько недель до праздника.  

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Николай ВИКТОРОВ-у нечего писать? Гадание на чашке кофе, с аргументами что когда то такое было... Объективно же курс рубля к концу года еще больше укрепится если ничего не случится..
Гость
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Чепуха это всё,лет 5 курс уже стабилен,+- 2 рубля.Как и у любой валюты.Но многим так хочется скачков,больших и разных,и менять менять,на этом раньше хорошо поднимали,но не сейчас.А Утро ру каждую неделю мриет,что взлетит.
Гость
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Всё враньё! Вернутся люди с заработков и им надо менять валюту.
Если государство окажется чмом, то оно поднимет цену, если нет цена даже упадёт.
Гость
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Взлетят и ожидается некоторе повышение - разные понятия
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