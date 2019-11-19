Всего несколько дней осталось до валютных потрясений

Последние несколько недель российский рубль прочно удерживает позиции. Колебаний курса практически нет. Стоимость евро стабильно держится ниже 71 руб., и предпосылок для его взлета нет.

Курс евро на 19 ноября установлен на отметке 70,53 руб. Это всего на 12 коп. выше предыдущего дня, пишет ЭГ.

При этом курс доллара показывает обратную динамику. Накануне он упал на 13 коп. и составил 63,75 руб.

Впрочем, такая стабильность не продлится долго. Эксперты указывают, что в России традиционно отмечается резкий повышение курсов иностранных валют во второй половине декабря, и в Новый год доллар и евро всегда стоят дороже, чем за несколько недель до праздника.

