Рубль сдает позиции несколько дней подряд

В среду, 27 ноября, курс американской валюты, согласно данным Центробанка, поднимется на 26 коп. – до 64,0239 руб. От нее не отстанет и евро.

Правда, его взлет будет чуть меньше – всего 20 коп. В итоге деньги ЕС регулятор оценил в 70,5159 руб.

Сегодня же обе валюты на открытии торгов Московской биржи продемонстрировали небольшой рост относительно предыдущего дня, напоминает "СвободнаяПресса". Доллар прибавил всего 4 коп., евро – 2. Затем они продолжили расти.

Напомним, ранее "Утро" писало о подорожании иностранных валют перед Новым годом.