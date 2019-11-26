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Доллар стремительно дорожает

Рубль сдает позиции несколько дней подряд

В среду, 27 ноября, курс американской валюты, согласно данным Центробанка, поднимется на 26 коп. – до  64,0239 руб. От нее не отстанет и евро.

Правда, его взлет будет чуть меньше – всего 20 коп. В итоге деньги ЕС регулятор оценил в 70,5159 руб.

Сегодня же обе валюты на открытии торгов Московской биржи продемонстрировали небольшой рост относительно предыдущего дня, напоминает "СвободнаяПресса". Доллар прибавил всего 4 коп., евро – 2. Затем они продолжили расти. 

Напомним, ранее "Утро" писало о подорожании иностранных валют перед Новым годом. 

Ксения АНДРЕЕВА

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