Американская валюта отыграется за неудачный финал 2019-го

В последние дни доллар заметно сбавил обороты, и опустился ниже 64 рублей. На фоне дорожающей нефти, которая в том числе поднялась в цене из-за оптимистических ожиданий от встречи ОПЕК+ в Вене, основные иностранные валюты позволили рублю компенсировать потерянные копейки.

Так, в четверг, 5 декабря, после 10 часов утра "американец" лишился 13 коп. и стоил 63,82 руб. Потери евро на торгах Московской биржи составили чуть меньше – 12 коп. Он опустился до 70,72 руб.

Однако существует большая вероятность, что рублевые триумф завершится к Новому году, заверили "Эксперт online" аналитики Альфа-банка. Уже в 2020-м они прогнозируют обрушение национальной валюты на 10% при стабильной цене на черное золото в районе $65 за баррель. Таким образом, у доллара есть все шансы воспрянуть духом и добраться до отметки 70 руб.