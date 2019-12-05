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Не меньше 70: падающий доллар внезапно взлетит в 2020 году

Не меньше 70: падающий доллар внезапно взлетит в 2020 году
Фото: pixabay.com
Американская валюта отыграется за неудачный финал 2019-го

В последние дни доллар заметно сбавил обороты, и опустился ниже 64 рублей. На фоне дорожающей нефти, которая в том числе поднялась в цене из-за оптимистических ожиданий от встречи ОПЕК+ в Вене, основные иностранные валюты позволили рублю компенсировать потерянные копейки. 

Так, в четверг, 5 декабря, после 10 часов утра "американец" лишился 13 коп. и стоил 63,82 руб. Потери евро на торгах Московской биржи составили чуть меньше – 12 коп. Он опустился до 70,72 руб. 

Однако существует большая вероятность, что рублевые триумф завершится к Новому году, заверили "Эксперт online" аналитики Альфа-банка. Уже в 2020-м они прогнозируют обрушение национальной валюты на 10% при стабильной цене на черное золото в районе $65 за баррель. Таким образом, у доллара есть все шансы воспрянуть духом и добраться до отметки 70 руб. 

Ксения АНДРЕЕВА

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