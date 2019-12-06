Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Слабый доллар разрушил стабильность на валютном рынке

Слабый доллар разрушил стабильность на валютном рынке
Фото: pixabay.com
Следующая неделя будет богата на финансовые события

Ослабление курса американского доллара наблюдалось последние 5 рабочих дней. На фоне недоверия к валюте США инвесторы обратили внимание на британский фунт стерлингов, новозеландский доллар, японскую иену и швейцарский франк. Новая неделя может оказаться еще губительнее для тех, кто держит деньги в долларах, предупреждают аналитики.

"Нас ждет много рискованных событий", – приводит "Эксперт" мнение главы валютного отдела австралийской финансовой компании Westpac Ричарда Франуловича.

На курс мировых валют в первой трети декабря непременно окажет влияние отчет Федрезерва США, парламентские выборы в Великобритании и – главное – торговые переговоры США и Китая.

Впрочем, Россия может выбиться из общей тенденции. Рубль традиционно падает в конце года, и тогда доллар в РФ подорожает, несмотря на то, что в целом теряет позиции. В 13.00 в пятницу, 6 декабря, на Московской бирже доллар стоил 63,77 руб.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Турецкий поток" свернет налево из-за неспешной Болгарии

Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей