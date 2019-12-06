Следующая неделя будет богата на финансовые события

Ослабление курса американского доллара наблюдалось последние 5 рабочих дней. На фоне недоверия к валюте США инвесторы обратили внимание на британский фунт стерлингов, новозеландский доллар, японскую иену и швейцарский франк. Новая неделя может оказаться еще губительнее для тех, кто держит деньги в долларах, предупреждают аналитики.

"Нас ждет много рискованных событий", – приводит "Эксперт" мнение главы валютного отдела австралийской финансовой компании Westpac Ричарда Франуловича.

На курс мировых валют в первой трети декабря непременно окажет влияние отчет Федрезерва США, парламентские выборы в Великобритании и – главное – торговые переговоры США и Китая.

Впрочем, Россия может выбиться из общей тенденции. Рубль традиционно падает в конце года, и тогда доллар в РФ подорожает, несмотря на то, что в целом теряет позиции. В 13.00 в пятницу, 6 декабря, на Московской бирже доллар стоил 63,77 руб.