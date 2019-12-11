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Новые санкции США обвалят курс рубля

Рубль рухнет перед Новым годом
Фото: pixabay.com
Новые американские санкции ударят по российским госбанкам

США нашли новый повод для санкций против России. В повестке дня Конгресса на 11 декабря значится вопрос о наказании Москвы за деятельность "российских хакеров", которые вмешиваются в американские выборы. Это может привести к падению курса рубля. 

Документ под названием "Акт о защите американской безопасности от российской агрессии" (DASKA) был внесен в Конгресс США еще в феврале 2019 года. С тех пор местные следователи уже признали, что у них нет доказательств о том, что Москва оказывала влияние на внутренние политические процессы в Соединенных Штатах. Но законопроект не отозвали и, по мнению экспертов, у него большие шансы получить одобрение большинства.

Документ предполагает введение санкций против российских госбанков, включая Центробанк, против госдолга РФ и энергетического сектора в целом, рассказал "Газете.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Это может оказать негативное влияние на курс рубля и вообще банковско-финансовую систему России.

Причем, по мнению главы люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никиты Рябинина, для падения рубля достаточно будет просто угроз со стороны США: российская валюта болезненно реагирует даже на разговоры о санкциях. В результате курс доллара в РФ может подскочить до 67 рублей.

Утром в среду, 11 декабря, курс доллара на Московской бирже составлял 63,57 руб., курс евро – 70,46 руб.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Так радуйтесь: санкции ведь такие "нестрашные и даже полезные"! ;)
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