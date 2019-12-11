Визит министра в Вашингтон прошел на фоне обсуждения импичмента Трампа

Глава российского МИД с сарказмом высказался о бурной политической жизни Америки.

На пресс-конференции в Вашингтоне журналисты отметили, что визит Сергея Лаврова в США совпал с обсуждением новых антироссийских санкций и импичмента Дональда Трампа.

"Мне кажется, какой день ни выбери по приезде в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-нибудь",

– цитирует ТАСС ответ Лаврова.

Вчера, 10 декабря, Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом. Дипломат отметил, что переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания и обе стороны готовы к сотрудничеству, сообщают РИА Новости. Также Лавров прокомментировал санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока", заявив, что они не помешают запуску газопроводов.