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На пресс-конференции в Вашингтоне журналисты отметили, что визит Сергея Лаврова в США совпал с обсуждением новых антироссийских санкций и импичмента Дональда Трампа.
"Мне кажется, какой день ни выбери по приезде в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-нибудь",
– цитирует ТАСС ответ Лаврова.
Вчера, 10 декабря, Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом. Дипломат отметил, что переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания и обе стороны готовы к сотрудничеству, сообщают РИА Новости. Также Лавров прокомментировал санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока", заявив, что они не помешают запуску газопроводов.
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