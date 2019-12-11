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Лавров сделал заявление об остановке "Северного потока – 2" после встречи с Трампом

Лавров сделал заявление об остановке "Северного потока – 2" после встречи с Трампом
Фото: www.globallookpress.com
Глава российского МИД оценил вероятность срыва запуска газопровода

Сергей Лавров жестко высказался по итогам визита в США. Напомним, накануне он встретился с госсекретарем Майком Помпео и президентом Дональдом Трампом. На пресс-конференции в  российском посольстве в Вашингтоне глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал санкции против "Северного потока– 2" и "Турецкого потока", которые американцы заложили в оборонный бюджет на следующий год. Трансляцию вел RT.

"Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток – 2", ни "Турецкий поток" не остановятся", – цитирует его телеканал "360".

Ранее в США заявили, что им удалось замедлить реализацию "Северного потока – 2" с помощью "дипломатических средств".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Они пишут эти заголовки, только, что бы привлечь наше с Вами внимание, что бы мы прочитали этот материал.
Ни чего иного от этих журнашлюшек ждать не стоит. Особенно орфографии
Гость
Ответить
Валерий
Согласен, точно идиот
Андрей
Ответить
Какой идиот у вас заголовки пишет?
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