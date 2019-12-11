Глава российского МИД оценил вероятность срыва запуска газопровода

Сергей Лавров жестко высказался по итогам визита в США. Напомним, накануне он встретился с госсекретарем Майком Помпео и президентом Дональдом Трампом. На пресс-конференции в российском посольстве в Вашингтоне глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал санкции против "Северного потока– 2" и "Турецкого потока", которые американцы заложили в оборонный бюджет на следующий год. Трансляцию вел RT.

"Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток – 2", ни "Турецкий поток" не остановятся", – цитирует его телеканал "360".

Ранее в США заявили, что им удалось замедлить реализацию "Северного потока – 2" с помощью "дипломатических средств".